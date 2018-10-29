Черговий скандал з Новим мостом

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30 октября 2018 | 08:51
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Як вижити без води у двадцять першому сторіччі?29 октября 2018 17:41
Про це точно знають чотири тисячі жителів села ГолубІвка у Новомосковському районі — крани у людей порожні вже майже півроку!
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