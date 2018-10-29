11 канал
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Як вижити без води у двадцять першому сторіччі? Як вижити без води у двадцять першому сторіччі?

29 октября 2018 17:41

Про це точно знають чотири тисячі жителів села ГолубІвка у Новомосковському районі — крани у людей порожні вже майже півроку!
18:29Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі
18:28 У шкільних котлетах м’ясо є
18:24На Лівобережному-2 вода буквально заливає двори.
18:23Вбивали, відрізали вуха, а трупи закопували на подвір’ї
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
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Черговий скандал з Новим мостом

Черговий скандал з Новим мостом

29 октября 2018 18:20

Один з ліхтарних, пофарбованих стовпів на вже відремонтованій частині — похилився у бік дороги. Під вагою навіть зігнулися металеві перила пішохідної зони. Аби стовп не впав, вдень до нього приварили металеву конструкцію. Не на камеру робітники пояснили: стовп вчора начебто зачепили спецтехнікою. Та офіційних причин руйнації у міськраді нам не пояснили. Водії ж тим часом із острахом намагаються проскочити проблемне місце.

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