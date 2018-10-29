



Як вижити без води у двадцять першому сторіччі? Про це точно знають чотири тисячі жителів села ГолубІвка у Новомосковському районі — крани у людей порожні вже майже півроку! Якщо вода і з’являється — то темно-коричневого кольору. 11-й канал вже намагався вирішити проблему із водопостачанням. Місцева влада ще влітку повідомила — через борг районного водоканалу — насосні станції не можуть працювати у повну силу. А у купі з масовими поривами труб — це привело до повної відсутності води у селі. Обласні чиновники пообіцяли — ситуація найближчими місяцями покращиться. Однак водопостачання й досі відсутнє. Наш Єгор Ромахло знову вирушив до Голубівки та побачив як виживають люди в умовах повної посухи. Останні півроку жителі Голубівки не мают ьповноцінного водопостачання. Єдине що можна побачити з крану — тоненький струмочок води. Та і той — пару днів на тиждень. Сьогодні ж води немає як на першому так і на останньому поверсі . Влітку ми вже приїжджали до Голубівки. Тоді люди вперше не стримуючи емоцій розповіли про свої проблеми на камеру. Вслід за цим мешканці вирушили під стіни облдержадміністрації. Там разом з жителями чотирьох інших сіл, які теж залишились без води, — вони отримали порцію обіцянок. З того часу минуло чотири місяцІ. І люди й досі носять відра та баклаги від колодязів, які розташовані на краю селища. Адже ту рідину, яка іноді тече з кранів — важко назвати навіть технічною водою. Через відсутність стабільного та якісного водопостачання страждають і навчальні заклади. Місцевий дитсадок вже двічі закривався за останні півроку. Жителі вимушені залишати дітей вдома. От і Лілії довелося навіть звільнитися з роботи, аби виховувати сина. Питання з дитсадком, каже жінка, треба вирішувати негайно! Сьогодні у дитсадку водопостачання відсутнє. Персонал вимушений заздалегідь набирати воду в баки. Бо до садочка досі ходять близько сотні дітей. У кожній групі встановлені баки з технічною водою. Щоб наповнити резервуари доводиться навіть виставляти чергування. У туалетах теж встановили столітрові цистерни. А для миття рук виділили чайник, в якому її підігрівають. Щомісяця жителі Голубівки відправляли десятки листів до Новомосковської райради. Адже селище обслуговує водоканал цього району. У відповідь — одні відписки. Місцева влада пояснює — головною причиною відсутності водопостачання є борги Новомосковського райводоканалу. Через них комунальники не можуть запустити насосну станцію на повну силу. А ще дірявий водовід — ось місцеві й без води. Вирішення проблеми є — наразі Голубівка вже не відноситься до Новомосковського району. Разом із ще чотирма селами вона об’єдналася у Перещепинську громаду. Тобто тепер усі свої проблеми Голубівка повинна вирішувати власним коштом. У тому числі — відремонтувати дірявий водогін. Також місцева влади анонсувала відновлення тутешніх артезіанських свердловин. Вони вже багато років як опечатані. Але за використання цих джерел вдасться значно покращити якість водопостачання. Тож хоча б власна вода у людей має з’явитися. Проте чи можна це назвати повноцінним водопостачанням ? Одинадцятий канал обов«язково слідкуватиме за проблемою.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



