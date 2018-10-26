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Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

26 октября 2018 17:38

Це невтішна осіння статистика. І вона в рази більша за минулорічну. Нажаль, одну дитину не вдалося врятувати.
17:49Друге бабине літо на короткому старті
17:44У лікарні Мечникова рятують життя двох поранених бійців
17:40До 4 листопада дніпровський аеропорт працює виключно у нічному режимі
17:35Майже рік без питної води виживає ціле село Південне
18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
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На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»

26 октября 2018 17:52

У силі та міці змагаються вісім команд з різних регіонів країни. Серед учасників як чинні військові, так і ветерани. Вікових обмежень немає, єдина умова — відсутність проблем зі здоров’ям. Випробувати власні можливості вирішили також і поліцейські Дніпра. Вони й відкрили змагання — першими подолали тактичну смугу перешкод. До змагань долучилися й колишніх бійців АТО. Для них ці ігри — можливість соціалізуватися після війни. І, звісно, мотивація тримати себе у гарній фізичній формі. Олександр — один з таких. У дві тисячі п’ятнадцятому — обороняв позиції Авдіївки. Зараз бере участь як інструктор — підготував до змагань цілу команду. В іграх беруть участь і дві жінки. Олена — спортсменка, змагається у складі «цивільної» команди. Долає смугу перешкод та стріляє — нарівні з чоловіками. Команди оцінюють професійні військові судді. Переможе — найшвидший. У перший день учасники спортивно-військових ігор подолали тактичну смугу перешкод, позмагалися у влучній стрільбі з пістолетів та автоматів. Далі на учасників чекають 9-кілометровий пробіг болотами й лісами, а також воєнізований пейнтбол.

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