



У лікарні Мечникова рятують життя двох поранених бійців Уламки міни по усьому тілу і вкрай важкий стан. Одного з бійців 47-річного старшого лейтенанта напередодні з фронту доправили у реанімацію буквально ледь живим. Ворожа міна розірвалась просто під ногами у військового. Шанси на життя були мізерні, але лікарі зробили неможливе. 47-річний Едуард із Сумщини нарешті прийшов до тями — і вже може відповідати на питання лікарів. Під час чергового обстрілу окупантів ворожа міна розірвалась буквально поряд із бійцем. Як наслідок — десятки осколкових уражень по всьому тілу. До лікарні Мечникова його доправили у критичному стані. І лікарям знову вдалось зробити диво. Попри позитивну динаміку стан Едуарда й досі залишається важким. Наразі йому зробили переливання крові та готують до операцій. А от 19-річний Олександр в лікарні Мечникова вже понад місяць. У вересні куля ворожого снайпера наскрізь пробила йому голову. Лікарі кажуть: зазвичай від таких поранень гинуть одразу. Утім три унікальні операції на мозку — тривалістю 9 годин кожна — зробили неможливе. Бійця врятували! Але щоб повернутись до повноцінного життя — він потребує коштовної реабілітації. Батьків в Олександра немає. Хлопець — сирота. Вдома на нього чекає дружина та семимісячна дочка.

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