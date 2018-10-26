11 канал
27 октября 2018 | 11:27

Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

26 октября 2018 17:38

Це невтішна осіння статистика. І вона в рази більша за минулорічну. Нажаль, одну дитину не вдалося врятувати.
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
17:49Друге бабине літо на короткому старті
17:40До 4 листопада дніпровський аеропорт працює виключно у нічному режимі
17:35Майже рік без питної води виживає ціле село Південне
18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

У лікарні Мечникова рятують життя двох поранених бійців

26 октября 2018 17:44

Уламки міни по усьому тілу і вкрай важкий стан. Одного з бійців 47-річного старшого лейтенанта напередодні з фронту доправили у реанімацію буквально ледь живим. Ворожа міна розірвалась просто під ногами у військового. Шанси на життя були мізерні, але лікарі зробили неможливе.

47-річний Едуард із Сумщини нарешті прийшов до тями — і вже може відповідати на питання лікарів. Під час чергового обстрілу окупантів ворожа міна розірвалась буквально поряд із бійцем. Як наслідок — десятки осколкових уражень по всьому тілу. До лікарні Мечникова його доправили у критичному стані. І лікарям знову вдалось зробити диво. Попри позитивну динаміку стан Едуарда й досі залишається важким. Наразі йому зробили переливання крові та готують до операцій. А от 19-річний Олександр в лікарні Мечникова вже понад місяць. У вересні куля ворожого снайпера наскрізь пробила йому голову. Лікарі кажуть: зазвичай від таких поранень гинуть одразу. Утім три унікальні операції на мозку — тривалістю 9 годин кожна — зробили неможливе. Бійця врятували! Але щоб повернутись до повноцінного життя — він потребує коштовної реабілітації. Батьків в Олександра немає. Хлопець — сирота. Вдома на нього чекає дружина та семимісячна дочка.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 15 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: 11 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.07
 RUB   0.43
 USD   28.27
11:20Respect-TV
11:50Анекдоты по-украински
12:20Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+