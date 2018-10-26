11 канал
27 октября 2018 | 11:27

Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

26 октября 2018 17:38

Це невтішна осіння статистика. І вона в рази більша за минулорічну. Нажаль, одну дитину не вдалося врятувати.
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
17:49Друге бабине літо на короткому старті
17:44У лікарні Мечникова рятують життя двох поранених бійців
17:35Майже рік без питної води виживає ціле село Південне
18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

До 4 листопада дніпровський аеропорт працює виключно у нічному режимі

До 4 листопада дніпровський аеропорт працює виключно у нічному режимі

26 октября 2018 17:40

Нічні польоти. Це пов’язано з плановим ремонтом злітної смуги. Далі — переходитиме на зимовий графік. Це означає скорочення кількості чартерних рейсів та одного з регулярних — до Тель-Авіва. Зараз летовище працює лише на 10 відсотків своїх можливостей. Тож єдина надія тут лише на можливу реконструкцію.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 15 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: 11 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.07
 RUB   0.43
 USD   28.27
11:20Respect-TV
11:50Анекдоты по-украински
12:20Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+