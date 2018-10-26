11 канал
27 октября 2018 | 11:27

Майже рік без питної води виживає ціле село Південне Майже рік без питної води виживає ціле село Південне

26 октября 2018 17:35

Неймовірно, але факт — усе через новозбудований водогін. На нього обласні чиновники виділели аж 30 мільйонів гривень. Утім щойно проклали нові труби — ті одразу ж почали тріскатись,
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
17:49Друге бабине літо на короткому старті
17:44У лікарні Мечникова рятують життя двох поранених бійців
17:40До 4 листопада дніпровський аеропорт працює виключно у нічному режимі
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Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

26 октября 2018 17:38

Це невтішна осіння статистика. І вона в рази більша за минулорічну. Нажаль, одну дитину не вдалося врятувати. Семирічний хлопчик отруївся отруйним грибом, який знайшов на подвір’ї будинку, де мешкав. Медики вкотре застерігають від вживання дикорослих грибів, особливо тих, що ростуть у лісосмугах вздовж автошляхів. І радять вживати виключно ті, що продаються в перевірених торговельних мережах.

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