Вісімнадцять випадків отруєння дикорослими грибами

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27 октября 2018 | 11:27
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Майже рік без питної води виживає ціле село Південне26 октября 2018 17:35
Неймовірно, але факт — усе через новозбудований водогін. На нього обласні чиновники виділели аж 30 мільйонів гривень. Утім щойно проклали нові труби — ті одразу ж почали тріскатись,
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