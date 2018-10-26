



Майже рік без питної води виживає ціле село Південне Неймовірно, але факт — усе через новозбудований водогін. На нього обласні чиновники виділели аж 30 мільйонів гривень. Утім щойно проклали нові труби — ті одразу ж почали тріскатись, а питна вода — заміть того, аби з«явитись у кранах — почала поливати поля. Про халатність на мільйони, яка обернулась тотальною засухою для тисяч родин — дивіться. Жителі Південного до сільради ходять як на роботу — щодня. Люди обурені через постійну нестачу води. Твердять — води або зовсім не має, або ледве дзюрчить. До того ж питну у село ніхто не підвозить. Проблема з водопостачанням у Південному виникла одразу, як замінили водогін. Він мав добре качати воду. Натомість — шість аварії лише за півроку! Люди певні — усе через те, що труби тягнули взимку і клали аби як. Селяни чекали на комісію з області, яка займалась питанням водогону. Проте, ніхто не з’явився. Заспокоїти обурений натовп вийшов староста Південного. Журналістам в коментарях відмовив. Про те, як саме клали труби — розповідає місцевий депутат. Проект аж на 30 мільйонів — мав забезпечити людей водою. Гроші на новенький водогін виділила обласна влада — наприкінці минулого року. Аби вчасно їх освоїти — взялись до роботи. Утім, нові труби буквально одразу почали тріскатись. А питна вода, замість того, аби потрапити до людей — почала поливати поля. Наразі ведуться переговори, щоб прийняти водогін на баланс Південного. Тоді, твердять місцеві посадовці, вони зможуть не лише робити запаси води, а й нарешті якісно відремонтувати труби. А поки чиновники вирішують гостре питання, жителі вже звернулись до Генеральної прокуратури та навіть до Президента. Якщо вода у Південному не з’явиться найближчим часом — обіцяють масові акції протесту.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



