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Черговий скандал з Новим мостом Черговий скандал з Новим мостом

29 октября 2018 18:20

Один з ліхтарних, пофарбованих стовпів на вже відремонтованій частині — похилився у бік дороги.

18:29Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі
18:28 У шкільних котлетах м’ясо є
18:24На Лівобережному-2 вода буквально заливає двори.
18:23Вбивали, відрізали вуха, а трупи закопували на подвір’ї
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Камерний оркестру імені «Времена года» відкрив 26 творчий сезон

23 октября 2018 12:29

Що казали сини Йогана Себастьяна Баха про свого батька, та скільки років було композитору Феліксу Мендельсону, коли він створив одну зі своїх найгарніших симфоній. Про це публіка дізналася на концерті — відкритті 26-го творчого сезону камерного оркестру імені Гаррі Логвина «Времена года». Однак, більш цікавою за факти знов стала музика. Подробиці зі світу гармонії — від Ірини Каблоцької.

Сини Йогана Себастьяна Баха теж були гарними музикантами й композиторами, однак один з них — Карл Філіп Емануель Бах говорив:" Він батько — ми діти. Той з нас, хто чогось вартий, навчився у нього». Перед тим, як почати грати музику Карла Філіпа Емануеля Баха про це нагадав публіці художній керівник оркестру. Дмитро Логвин вважає спілкування зі слухачами важливою частиною концерту. Одна з таких тез — обов’язкова вдячність друзям й меценатам камерного оркестру. Концерт відкриття сезону триває і головна інформація, як завжди, ховається у музиці. З цим погоджується і соліст програми. За словами Євгена Кострицького, вона настільки цікава навіть для досвідченого виконавця, що надзвичайно надихає. Концерт мі-мажор батька класичної музики Йогана Себастьяна Баха взагалі виконуватиметься у цьому складі вперше. Концерт Фелікса Мендельсона у другому відділенні вражає тим, що композитор написав його в 13 років, а складність та краса пасажів просто дивовижна. Солісту треба хвилюватися, але щоразу на спільних концертах із «Временами года» Євген більш радіє, ніж переживає. Така тут особлива атмосфера. До наступного концерту залишилося зовсім небагато часу — 17 грудня оркестр знову вийде на цю сцену. Щоб поділитися новими емоціями, що народжує класична музика.

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