



Одужують швидше В першій дитячій лікарні з’явився ігровий майданчик, де малеча проводить вільний від процедур час. Величезний музичний інструмент та зона відпочинку посеред лікарні. Дніпровські волонтери урізноманітнюють дитячі відділення. Ось така кімната — вже четвертий реалізований проект. Тут є ігровий майданчик, зручні меблі й ось такий бамбуковий ксилофон. В рекреаційному просторі діти проводять вільний від процедур час. Тут можна малювати, читати, дивитися мультфільми та гратися. Проект Куба-Буба благодійний — на облаштування цієї сучасної кімнати відпочинку медзаклад не витратив ані копійки. Батьки й лікарі задоволені, кажуть: результат помітний — саме в таких умовах діти одужують швидше.

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