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Дефіцит підручників частково компенсують

19 октября 2018 18:04

Понад півтора місяця без підручників. В рамках реформи «Нова Українська школа» першокласники мали отримати нові книжки. Провести тендери та надрукувати їх вчасно — не встигли. Тож школярі фактично стали заручниками недоліків освітньої системи. Коли учні нарешті отримають посібники — дізнавалися наші кореспонденти.

На Дніпровській книжковій базі близько ста тисяч підручників. Незабаром їх передадуть у школи області. На кожній пачці — напис з назвою місця призначення. Та аби забезпечити всіх школярів книжками, треба ще майже півмільйона примірників. Авторів для нових підручників обирали ще на початку 2018-го. Перші примірники приїхали на Дніпропетровщину в липні. Та до початку навчального року забезпечити школярів книжками не встигли. Навіть сьогодні — масштаби дефіциту вражають. Трохи краща ситуація з книжкАми для п’ятикласників. Їх вісімдесят відсотків від потрібного. Чинивники пояснюють: міністерство освіти та науки не встигло вчасно провести тендери та надрукувати підручники. Твердять, на книжковій базі працюють в поті чола, та пришвидшити темпи поставок їм несила. На час затримки в міносвіти запропонували учням користуватися електронними варіантами підручників. Та освітяни кажуть, для школярів з деяких населених пунктів цей варіант неприйнятний. Забезпечити майже тисячу шкіл області новими книжками чиновники обіцяють на початку листопада. Щоб колапс не повторився в майбутньому, у міністерстві освіти вирішили змінити процедуру проведення конкурсу. Також обіцяють звільнити всіх працівників Інституту модернізації змісту освіти, відповідальних за друк підручників.

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