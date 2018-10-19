



Щоб бути готовими у разі лиха Виття сирен, аварія на хімзаводі та пожежа на станції метро. На Дніпропетровщині пройшли великі командно-штабні навчання. Протягом трьох днів рятувальні підрозділи відпрацьовували дії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій — розгортали пункти екстреної допомоги та евакуйовували людей. Всього в тренуванні взяли участь близько п’яти тисяч рятувальників та фахівців з цивільного захисту населення. Масштабні навчання на Дніпропетровщині розпочалися шістнадцятого жовтня. Вони пройшли у семи містах та дванадцяти районах області. Перший об’єкт для тренувань — водоканал у місті Кам’янське. За легендою, стався витік хлору на дільниці очисних споруд. До прибуття рятувальників, тут ввімкнули систему оповіщення та водну завісу, почали евакуацію працівників підприємства. За декілька хвилин — на місці події підрозділи ДСНС та карети швидкої допомоги. Навчання на Дніпропетровщині тривали три дні. Їх вирішили провести після вибухів на складах боєприпасів в Ічні. А ось ці дії розгортаються на одній зі станції Дніпровського метрополітену. За легендою навчань, у вагоні виникла пожежа. Рятувальникам довелося не тільки евакуювати людей з глибини півсотні метрів, а ще й гасити полум’я. П’ятнадцять одиниць техніки та шістдесят рятувальників. Лунає пожежна тривога і перший загін рятувальників прибуває на місце за 7 хвилин. Пасажирів, які не можуть йти самі, — виносять на ношах. За три дні навчань відпрацювали п’ять надзвичайних ситуацій, які теоретично можуть виникнути в регіоні. Аварії на гідроелектростанції, водоканалі, аміакопроводі та підрив боєприпасів на залізничній станції. У тренуваннях взяли участь майже дві тисячі рятувальників та три тисячі фахівців з цивільного захисту населення. Всі відпрацювання проводили задля того, щоб скоординувати дії, виявити та усунути недоліки. І в разі реального лиха — бути стовідсотково готовими.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



