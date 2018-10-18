



Бродвейський хіт у Дніпрі Стендап — комедія «Про що мовчать чоловіки, або Дикун — forever» зібрала тих, хто побачив загадку в цій назві. Але автори вистави зізнаються, що самі на півшляху до розгадки. Відомий американський комік Роб Беккер вперше вийшов у цій ролі на сцену Бродвейського театру у 1995 році. Тепер виставу «Про що мовчать чоловіки або Дикун форевер» визнали найбільш довгограючою, занесли у Книгу рекордів Гінесу, вручили автору приз Лоуренса Олів’є. Й її продовжують ставити. В образ Дикуна входять актори п’ятдесяти країн світу. Текст його двогодинного монологу перекладений різними мовами. І всюди — і у Китаї й у Нідерландах глядачІ розуміють, про що вона. Зараз людина зі списом — це актор івано-франківського театру Олексій Гнатковський. Готується до зустрічі із глядачем. Інша сторона, публіка — ще не здогадується що на неї чекає. Вони ще не знають, що за декілька хвилин активно підхватять тему того про що найчастіше прийнято мовчати. Дивно, але одним з критеріїв вибору актора продюсер називає саме наявність у виконавця дружини. Давіс Колбергс переглянув моновиставу «Про що мовчать чоловіки», мабуть, півтори сотні разів у виконанні різних акторів. Персонаж Олексія відрізняється від усіх. Впевнений у собі, веселий і водночас, сумний, нерішучий й дикуватий чоловік, він викликає довіру й співчуття. Хоча, іноді когось така відвертість дратує. Але ж це театр. Герой намагається розібратися, чому між чоловіками та протилежною статтю немає іноді порозуміння. Залишається покликати на допомогу свою первісність. Оточити себе священими предметами. Відмінність жанру стендапу від звичайної вистави в тому, що між виконавцем і глядачем поступово уникає так звана четверта стіна. Дві години розмови віч-на-віч витримати не просто, але кожного разу публіка допомагає, підкидає, каже актор, нові фішки. Коли вони знов приїдуть до Дніпра, а це буде 10—11 листопАда, історію «Про що мовчать чоловіки» розкажуть по-іншому. В цьому й є секрет монологу Дикуна, що робить його популярним «назавжди».

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