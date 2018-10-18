11 канал
26 октября 2018 | 05:02

22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон 22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон

19 октября 2018 17:58

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
18:07Одужують швидше
18:04Дефіцит підручників частково компенсують
17:59Він мріяв повернутися на батьківщину
17:56Щоб бути готовими у разі лиха
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Вік — не перешкода!

18 октября 2018 18:33

Дніпрі пройшов конкурс краси «Супер пані». Наймолодшій учасниці — п’ятдесят п’ять років, найстаршій — вісімдесят один. Зіркове жюрі обрало найелегантнішу жінку з восьми претенденток.

Декілька днів жюрі обирало фіналісток конкурсу краси «Супер пані». Бажаючих позмагатися було більше двадцяти. І ось кращі на сцені — 8 розкішних жінок. Крім власної презентації, учасниці вигадували інструкції виходу з надзвичайних ситуацій. А ще просто на сцені писали картини, які зображають настрій кожної з панянок. Чотири конкурси — і жюрі назвало ім’я Супер пані Дніпра 2018. Нею стала шістдесяти восьми річна Лідія. У конкурсі краси жінка перемагає не вперше. У студентські роки її вже визнавали найкрасивішою. Каже, що такого фіналу не очікувала. Бо ніяк особливо до конкурсу не готувалася й жодних секретів успіху не знає. Вважає, їй допомогла любов до життя. Насолоду від події отримали всі присутні, у першу чергу — члени жюрі. Серед них і Володимир Куліков, що в поважному віці взяв участь у відомому музичному шоу і став фіналістом. Чоловік зміг довести, що роки — це умовність. Радіє, що сьогодні мав нагоду ще раз в цьому переконатися. Кожна з учасниць отримала титул та нагороди — дипломи, стрічки й подарунки. Конкурс «Супер пані» в Дніпрі відбувся вперше. Та зважаючи на чималий успіх, тепер обіцяють проводити його щороку.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 9 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: 2 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   32.35
 RUB   0.43
 USD   28.34
05:30Автострасти с Ларисой Максименко
06:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
06:30Анекдоты по-украински
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+