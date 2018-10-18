



Вік — не перешкода! Дніпрі пройшов конкурс краси «Супер пані». Наймолодшій учасниці — п’ятдесят п’ять років, найстаршій — вісімдесят один. Зіркове жюрі обрало найелегантнішу жінку з восьми претенденток. Декілька днів жюрі обирало фіналісток конкурсу краси «Супер пані». Бажаючих позмагатися було більше двадцяти. І ось кращі на сцені — 8 розкішних жінок. Крім власної презентації, учасниці вигадували інструкції виходу з надзвичайних ситуацій. А ще просто на сцені писали картини, які зображають настрій кожної з панянок. Чотири конкурси — і жюрі назвало ім’я Супер пані Дніпра 2018. Нею стала шістдесяти восьми річна Лідія. У конкурсі краси жінка перемагає не вперше. У студентські роки її вже визнавали найкрасивішою. Каже, що такого фіналу не очікувала. Бо ніяк особливо до конкурсу не готувалася й жодних секретів успіху не знає. Вважає, їй допомогла любов до життя. Насолоду від події отримали всі присутні, у першу чергу — члени жюрі. Серед них і Володимир Куліков, що в поважному віці взяв участь у відомому музичному шоу і став фіналістом. Чоловік зміг довести, що роки — це умовність. Радіє, що сьогодні мав нагоду ще раз в цьому переконатися. Кожна з учасниць отримала титул та нагороди — дипломи, стрічки й подарунки. Конкурс «Супер пані» в Дніпрі відбувся вперше. Та зважаючи на чималий успіх, тепер обіцяють проводити його щороку.

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