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До ЗНО-2019 ще далеко, але майбутні випускники активно готуються

18 октября 2018 18:29

Вже відомо, що реєстрація на тестування триватиме з 5 лютого по 25-те березня наступного року. Що чекає на майбутніх випускників та чи змінились правила ЗНО — дивіться далі.

Ольга одинадцятикласниця та майбутня випускниця медичного ліцею. Попереду в неї — вступ до обраного вишу. Та зараз усі думки не про це, зізнається дівчина. Найважливіше — добре підготуватися та скласти ЗНО. Тож на уроці Ольга ловить кожне слово вчителя, аби не пропустити жодної важливої інформації. Окрім занять в ліцеї, готується і самостійно вдома. Читає багато додаткової літератури та розв’язує тести минулих років. Вже знає, над чим ще треба попрацювати. Обласний медичний ліцей, де вчиться Ольга, за результатами ЗНО -2018 — лідер серед навчальних закладів області. Середній бал тут — 196. Наприклад, з хімії 6 ліцеїстів отримали найвищий показник — 200 балів. Задля такого результату, розповідає директор ліцею, важко працюють і діти, і педагоги. Конкурси, олімпіади, конференції — протягом навчального року тут не пропускають жодної можливості перевірити свої знання. Допомагають заповнити пробіли й додаткові заняття. Хвилюватися майбутнім випускникам — не варто,вважає директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Особливих нововведень у ЗНО -2019 не буде. Кількість предметів, умови та правила проведення оцінювання — усе як і торік. Нововведення чекає лише на студентів профтехучилищ, коледжів, технікумів. Як і торік для учнів з вадами зору доступні тести з української мови і літератури, математики, історії і біології шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом. Та є і нововведення. Марина Горбенко-Хвастунова нагадує — випробувати свої сили учні спочатку можуть у пробному ЗНО. Реєстрація на нього триватиме з 8 по 31 січня. Перше тренувальне тестування пройде 16 березня, друге — 23-го. Також у центрі оцінювання попереджають: у новому році дійсними будуть сертифікати 17, 18-го і 19 -го року. 2016-й перестали брати до уваги. А ось тести з іноземної мови будуть враховуватись лише за 2018-й і 19-й рік.

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