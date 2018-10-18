На Новочеркаській з’ясовували стосунки за допомогою рушниці
18 октября 2018 18:28
68-річний чоловік кілька разів вистрілив у знайомого та втік на машині з місця події. Пораненого шпиталізували у шосту міську лікарню. Правоохоронцям вдалося відшукати та затримати зловмисника. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Затриманий розповів, що конфлікт з потерпілим в нього давно. У той день до зустрічі підготувався заздалегідь — придбав гумові кулі для рушниці. За статтею «Хуліганство» чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.