



18 жовтня День боротьби з торгівлею людьми Рабство у двадцять першому сторіччі — існує. Це трудова та сексуальна експлуатація, примус до жебрацтва і злочинної діяльності. Використовуючи людей, їх фактично купують та продають. 18 жовтня у Європі відзначають день боротьби з торгівлею людьми. У Дніпрі, як і в інших містах України, долучилися до так званої мовчазної ходи за свободу. Студенти, громадські активісти та волонтери на знак протесту одяглися в чорне, а в руках тримали парасольки — символ боротьби проти рабства. Вважається, що за часи незалежності від цього явища постраждало понад 200 тисяч українців.

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