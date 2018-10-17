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22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон 22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон

19 октября 2018 17:58

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
18:07Одужують швидше
18:04Дефіцит підручників частково компенсують
17:59Він мріяв повернутися на батьківщину
17:56Щоб бути готовими у разі лиха
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Зустріч легенд!

17 октября 2018 18:39

Вперше в Дніпрі зберуться зірки українського футболу різних років в одному матчі! У другу суботу листопада на стадіоні Дніпро-Арена святкуватимуть століття місцевого футбольного клубу. Організатори обіцяють нагороди, призи, а головне — видовищну гру славетних ветеранів. Матч відбудеться за будь-якої погоди, запевняють організатори свята. На запрошення відгукнулися олімпійські чемпіони, чемпіони Радянського Союзу 1983 та 1988 років. До цього матчу цілий рік готуються ветерани «Дніпра». Вони у гарній формі, з лютого провели вже сім товариських ігор — у тому числі, з ветеранами«Шахтаря», «Карпат» та київського «Динамо». Кажуть: для яскравої гри поважний вік не перешкода. Матч розпочнеться о 15-ій, але уболівальників запрошують прийти на дві години раніше. Вшанувати пам’ять спортсменів та тренерів, що пішли з життя, послухати музикальні номери та взяти участь у розважальній програмі. Ювілей Дніпра відзначатимуть 10 листопада, вхід на стадіон вільний.

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