



Революція в рекламі. Величезні вивіски потроху зникатимуть Міська влада готується пред’явити нові вимоги до зовнішньої реклами. Це суто дніпровська проблема, адже будівлі просто завішані різноманітними вивісками. В архітектурно-планувальному управлінні вирішили з ситуацією боротися, та розробили цілу нову програму. Вивіска повинна бути адекватних розмірів та не перекривати собою будівлю. це основний принцип авторів нової концепції реклами на фасадах. А калейдоскоп кольорів та вогників мало не на кожному кроці дратує людей. Тож принципи розміщення реклами на кожній будівлі будуть індивідуальними. При цьому автори зазначають, що вивіски за новими вимогами не обов’язково влітатимуть замовникам у копієчку. Зараз запропоновані приципи знаходяться на стадії редагування. Для цього навіть створили робочу групу, яка може внести свої пропозиції та зауваження. Після того, як ці правила приймуть та почнуть впроваджувати, рекламу магазинів, контор та офісів прибирати не будуть. Зовнішній вигляд міста впорядковуватимуть поступово. Коли термін оренди рекламних майданчиків спливе, щоб її подовжити власник має зробити нову вивіску.

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