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22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон 22 жовтня у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон

19 октября 2018 17:58

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

18:09Формування бюджету Дніпропетровщини
18:07Одужують швидше
18:04Дефіцит підручників частково компенсують
17:59Він мріяв повернутися на батьківщину
17:56Щоб бути готовими у разі лиха
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Молодий режисер з Дніпропетровщини презентує фільм про війну

17 октября 2018 18:34

Едуард Яровий зняв документальну стрічку «Патріот». Зйомки проходили минулого року на передовій. Герої кінострічки — бійці сорок третього батальйону. Режисер обрав їх невипадково — саме в цьому підрозділі служив його вітчИм. У фільмі бійці розмірковують на тему війни, ворога, настАння миру та майбутнього нації. Переглянути картину можуть всі охочі цієї п’ятниці о дев’ятнадцятій годині у виставковому центрі «Медіапростір».

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