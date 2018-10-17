



Молодий режисер з Дніпропетровщини презентує фільм про війну Едуард Яровий зняв документальну стрічку «Патріот». Зйомки проходили минулого року на передовій. Герої кінострічки — бійці сорок третього батальйону. Режисер обрав їх невипадково — саме в цьому підрозділі служив його вітчИм. У фільмі бійці розмірковують на тему війни, ворога, настАння миру та майбутнього нації. Переглянути картину можуть всі охочі цієї п’ятниці о дев’ятнадцятій годині у виставковому центрі «Медіапростір».

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