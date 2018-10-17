



Загиблого пілота добре знали у Дніпрі Авіаційна катастрофа, що сталася під час міжнародних навчань «Чисте небо», забрала життя полковника Івана Петренка. Останній рік він ніс службу в Дніпрі. Тут його добре знають військові та люди, що опікуються проблемами армії. Волонтер Юрій Мисягін втілив разом з полковником великий спільний проект допомоги українській авіації. Чоловік розповідає: з першої зустрічі зрозумів, що має справу зі справжнім професіоналом. Нагадаємо, ввечері 16 жовтня, у полі поблизУ селища Уланів Вінницької області під час виконання навчально-бойового польоту, розбився літак Збройних Сил України. Винищувач належав бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Внаслідок авіаційної катастрофи загинули двоє пілотів — екіпаж літака. Тіла льотчиків знайдено, командиром екіпажу був полковник Іван Петренко. Разом з ним загинув військовослужбовець Нацгвардії США. За інформацією мешканців селища, пілоти відводили літак якомога далі від житлових будинків.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



