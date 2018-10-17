



169 вулиць Дніпра вже з освітленням До кінця року до них приєднається ще з десяток. На усі роботи у міському бюджеті заплановано 37 мільйонів гривень. А ось ремонт будинків обійдеться у значно більшу суму. За ці кошти оновлюють дахи та ліфти, замінюють вікна та наводять лад у під’їздах. Останні кілька десятків років з настанням вечора ця частина вулиці Віськово-Морської поринала у пітьму, розповідає місцевий мешканець Віталій Корягін. Жодного ліхтаря тут не було. Тож рано-вранці та пізно ввечері місцевим доводилось блукати нею майже навпомацки. Багато хто остерігався ходити тут по темряві. Комунальники розповідають — на цій вулиці не було жодного ліхтаря. Самі опори, що стояли без діла. Тож, аби зробити освітлення, їм довелося протягнути понад півтисячі метрів нового кабелю та встановити 19 нових світильників. Віськово-Морська так довго була у пітьмі, розповідає начальник Міськсвітла, бо нікому не належала. Ії, та ще 301 вулицю, лише цього літа взяло на баланс комунальне підприємство. Повністю зробити на них освітлення обіцяють вже наступного року. Виходять на фінішну пряму і ремонти у міських багатоповерхівках. Це — один з дванадцяти під’їздів будинку по проспекту Героїв, 3. Місцеві закидали міську владу листами та проханнями. Тож тепер під’їзд зі свіжим ремонтом. Комунальники пофарбували стіни, замінили вікна та кабіну ліфта. Потрапити до списку щасливчиків на ремонт може кожен будинок. Більш охоче місто фінансує відновлення дахів та ліфтів. Також в пріоритеті реконструкція сантехнічних систем, під’їздів та встановлення енергоощадних вікон і дверей. Головне у цій справі — ініціатива самих мешканців. Усього ж цього року, звітують міські комунальники, у планах відремонтувати 9 з половиною сотень будинків. На це виділили півмільярда гривень. 90% робіт вже виконано.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



