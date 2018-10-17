



Де та як можуть отримати допомогу безпритульні 17 жовтня — всесвітній день боротьби з бідністю. Для нашої країни питання фінансової забезпеченості — чи не найбільш болюче. За статистикою у категорію малозабезпечених потрапляє мало не третина населення України. А кількість безхатченків на вулицях — іноді просто лякає. Рятівним островом для знедолених стають благодійні організації. На перший погляд — непримітне та трохи захаращене подвір’я на житломасиві Тополя. На справді ж це місце порятунку для сотень знедолених людей. Всередині нас зустрічає керівник «будинку милосердя». Цей двоповерховий будинок став своєрідним ковчегом для безпритульних. Тут силами волонтерів облаштовані усі умови для нормального життя. Більшість з місцевих — пенсіонери або люди з інвалідністю. Тому найголовнішим правилом у оселі є — гігієна. Її тут забезпечують за можливостями бюджету. Кожен мешканець будинку милосердя має свою сумну життєву історію. Хтось загубив свої документи та почав зловживати оковитою. Інші потрапили у тенета наркотичної залежності. Однак, здавалося б знедолені люди отримали другий шанс. Павло один зі старожилів. Його історія, м’яко кажучи, — шокує. Чоловік полюбляв випити. Вісім років провів на вулиці. Та в один день його життя повністю змінилося. Потрапивши під потяг Павло втратив обидві ноги, праву руку та око. Після чого два роки провів у лікарні. Як тільки виписався — вирішив — алкоголю у його житті більше немає місця. А от Володимир вже багато років намагається відновити документи. Без паспорта і його самого фактично не існує. Тому оформити інвалідність Володимир не може. Більшість врятованих шукають себе у релігії. Тому у цьому будинку усі вважають один одного братами та сестрами. Мовляв — таке відношення єднає. І робить усі проблеми спільними. У розкладу дня навіть є година для молитви. Однак поки ми спілкувалися прийшов час обіду. Який на майже сотню мешканців готують усього дві жіночки. Готувати їжу доводиться на одній старезній плиті. Та вона ще нічого — кажуть тут. А от два радянські холодильники, які от можуть зламатись — дуже непокоять керівників благодійного осередку. Окрім триразового годування волонтери кожного дня везуть їжу на вокзал. Там вже протягом чотирьох років благодійники допомагають безхатченкам вижиСьогодні у меню — вівсяна каша. Більшість безпритульних вже вивчили графік годування. Та завчасно вишиковуються у чергу. Такій допомозі люди з важкою долею — завжди раді. А от думки перехожих — різняться. Деякі взагалі вважають, що таким чином волонтери стимулюють людей лишатися у злиднях та нічого не робити зі своїм життям. Інші ж позитивно оцінюють роботу благодійників. Однак самі ж волонтери критику сприймають спокійно. Мовляв — зрозуміти знедолених людей можуть тільки ті, хто сам через це пройшов. Таких благодійних організацій у Дніпрі — десятки. Проте усі вони стикаються відсутністю фінансування. Грошей завжди не вистачає. Волонтери вкладають власні кошти, але цього — замало. Адже окрім звичайних продуктів та побутових товарів більшість бесхатченків потребують ліків. Тож, якщо у вас є бажання допомогти людям з важкою долею — можете звертатись за вказаним номером або самостійно принести одяг, продукти або будь-які інші побутові речі за адресою вулиця Авіаторів тринадцять. 099 009 0823 ЕВГЕНІЯ СОЛОМОН АДМІНІСТРАТОР БЛАГОДІЙНОГО ФОДНУ «КВАНТ МИЛОСЕРДЯ»

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