



У Дніпрі готуються приймати міжнародний фестиваль театрів ляльок Переклад не потрібен! Саме так вважають організатори третього фестивалю ляльок «Дніпро Паппет фест». Вони впевнені: дніпровські глядачі самостійно зрозуміють спектаклі на хорватській та білоруській. Адже вистави сповнені символів та метафор, які однаково сприймають люди різних національностей. Сьогодні в міськраді презентували гімн «Дніпро Паппет фест» та говорили про зміни в його афіші. Прихильників мистецтва маріонеток чекають з 22-го по 24-те жовтня у Молодіжному театрі та театрі Шевченка.

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