



На Дніпропетровщині розпочалися командно-штабні навчання Виття сирен, прорив дамби, аварія на хімзаводі та пожежа на станції метро. Зберігайте спокій! Протягом трьох днів Дніпро та область відпрацьовуватимуть дії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. У командно-штабних навчаннях на Дніпропетровщині беруть участь регіональна і місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та спецслужби. Тренуватимуться на потенційно небезпечних об’єктах. Зокрема, Кременчуцькій гідроелектростанції, хімічному заводі у Кам’янському та в інших місцях. Мета заходів — скоординувати роботу всіх органів цивільного захисту, а також виявити та усунути недоліки. До навчань долучаються й звичайні люди — в ході відпрацювань мешканців прилеглих територій евакуюватимуть в безпечні місця. Навчання вирішили провести після подій, які нещодавно розгорнулися в Ічні Чернігівської області, де стався вибух на території складу боєприпасів.

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